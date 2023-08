Czternasta emerytura 2023 - ile wynosi? ZUS zdradził nam najważniejsze informacje o czternastkach

Kto otrzyma czternastą emeryturę?

Ile wynosi czternasta emerytura?

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym wydanym przez Radę Ministrów, pełna wysokość czternastki wynosi 2650 zł brutto. Na pełną kwotę mogą liczyć osoby, których świadczenie podstawowe np. emerytura, renta nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku osób ze świadczeniem głównym między 2900 zł a 4438,44 zł brutto, czternastka zostanie zmniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.

Na przykład do emerytury 3200 zł brutto, czternastka będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 300 zł (2350 zł brutto). Co ważne, aby prawo do dodatkowego świadczenia przysługiwało, musi ono wynosić co najmniej 50 zł. Zobacz poniższej galerii wszystkie zasady dotyczące czternastej emerytury.