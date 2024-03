Czego nie wolno jeść w Wielki Piątek? To dzień, w którym obowiązuje ścisły post - lista [28.03.24] KP

Dawniej podczas Wielkiego Postu, w jadłospisie dominowały kapusta, ziemniaki, śledź i żurek. Oczekiwanie na Święta Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczynało się w Popielec i trwało przez 40 dni. O wyjątkowości tego okresu przypominały nazwy kolejnych niedziel: Wstępna, Sucha, Głucha, Czarna i Męki Pańskiej, nazywana dziś Palmową. Zobaczcie w naszej galerii, czego nie można jeść w Wielki Piątek. Szczegóły na kolejnych slajdach naszej galerii >>> PPG Zobacz galerię (8 zdjęć)

Post ścisły, który obowiązuje w Wielki Piątek i Środę Popielcową, to nie tylko wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, ale również post ilościowy. Nakazuje on nie tylko wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, ale również post ilościowy, który oznacza, iż wierny może tego dnia spożyć tylko jeden posiłek do syta." Zasada postu ilościowego dotyczy wiernych w wieku 18-60 lat. Zobaczcie, czego nie wolno jeść w Wielki Piątek.