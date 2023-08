Co zrobić w przypadku kradzieży lub zagubienia dokumentów? Podpowiadamy

W celu zastrzeżenia takich dokumentów jak paszport, dowód osobisty, prawo jazdy, karta płatnicza, karta pobytu, książeczka wojskowa czy książeczka żeglarska, należy skontaktować się ze swoim bankiem lub dowolnym innym bankiem komercyjnym bądź spółdzielczym. Należą one do Systemu Dokumentów Zastrzeżonych, dzięki czemu bez problemu zastrzeżemy dokumenty.

W przypadku kradzieży dokumentów, najpierw powinniśmy udać się na najbliższy komisariat policji. Ważne, by jak najszybciej zastrzec zaginione dokumenty. To uniemożliwi złodziejowi wykorzystanie tożsamości okradzionej osoby.

Kradzież dokumentów za granicą – co robić?

W takim przypadku, podobnie jak w Polsce, należy zgłosić kradzież w najbliższym posterunku policji. Otrzymamy zaświadczenie o popełnieniu przestępstwa. Kolejnym miejscem, które należy odwiedzić, jest polski konsulat (adresy placówek na rządowej stronie), gdzie dostaniemy tymczasowe dokumenty, umożliwiające m.in. powrót do kraju.

Jeżeli w danym miejscu nie ma polskiego konsulatu, sprawę można załatwić w konsulacie dowolnego państwa Unii Europejskiej. Równolegle do tych działań, należy podjąć kroki zmierzające do zastrzeżenia dokumentów – tak, jak w przypadku ich zgubienia na terenie naszego kraju. Można to zrobić telefonicznie za pośrednictwem banku bądź zalogować się na portal BIK.