Co z przebudową stadionu Polonii Bydgoszcz? Minister sportu z jasną deklaracją

- Żużel nie jest problemem. jeśli mówimy o systemie szkolenia i młodych zawodnikach to jestem gotowy na rozmowy. Jeśli mówimy o budowie areny takiej jak w Toruniu i Gorzowie, czy jaką chce budować Bydgoszcz nowoczesną, czy gdy po roku sukcesów, wiemy na ile trwałych, w Lublinie chcą za 300 mln budować stadion żużlowy, to to jest zadanie samorządu - stwierdził Nitras.