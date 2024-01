Bydgoszczanie hucznie powitali 2024 rok. Mamy dużo zdjęć ze Starego Rynku

Nie było miejskiej imprezy oraz zorganizowanego pokazu sztucznych ogni. Władze Bydgoszczy od kilku lat zachęcają, by zrezygnować z odpalania petard i fajerwerków - w trosce o zwierzęta, które źle znoszą tę formę świętowania. Część osób zastosowała się do apeli miłośników zwierząt, inni powitali 2024 rok tradycyjnie. Nad Starym Rynkiem i całą Bydgoszczą mogliśmy oglądać piękny pokaz sztucznych ogni - niektórzy, by odpalić cały zakupiony arsenał potrzebowali sporo czasu.

Nasz fotoreporter tradycyjnie wybrał się w rejon Starego Rynku w Bydgoszczy, gdzie bydgoszczanie świętowali nadejście 2024 roku. Zobaczcie zdjęcia: