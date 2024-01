Bydgoszczanie dbają o bezpieczeństwo. W 2023 roku zgłosili blisko 4 tysiące niepokojących sytuacji

- To jednak nie jedyne aspekty zgłoszeń. Część z nich dotyczy obszarów tematycznych, których rozwiązanie leży również w gestii innych podmiotów. Przykładem mogą być te dotyczące złego oznakowania drogi. Po potwierdzeniu takiego stanu, mundurowi przekazują informację na ten temat do zarządcy drogi i to on jest uprawniony przez ustawodawcę do zmiany oznakowania – pisze na swojej stronie internetowej Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy.