Bydgoszcz zleca czyszczenie budek lęgowych dla ptaków i budek dla nietoperzy. Dokarmiać należy z głową

– Jeśli masz w ogrodzie budkę lęgową, warto wyczyścić ją przed wiosną – zgodnie z obowiązującym prawem mamy na to czas do końca lutego. Dzięki temu kolejne ptaki będą mogły zrobić w niej gniazdo – apeluje ratusz.

Miasto oczyści ptasie mieszkania w lasach komunalnych, parkach oraz zieleńcach. – Usuwanie starych gniazd z wnętrza skrzynek ma za zadanie oczyszczenie z potencjalnych pasożytów, które mogą stanowić zagrożenie dla nocujących w czasie zimy ptaków, a także ich przyszłym młodym. Każdy lokator budki urządza go po swojemu, czyli buduje w środku gniazdo. Różne gatunki mają różne preferencje, jednak zwykle to mieszanina traw, liści, sierści, piór i ziemi. Ponadto, stare gniazda się nawarstwiają i wypłycają skrzynkę lęgową – czytamy na stronie UMB.

Dokarmiać można od pierwszych mrozów do początku wiosny. Sikorki lubią niesoloną słoninę i nasiona słonecznika, kosy i kwiczoły jabłka i gruszki, a wróble, czyże czy grubodzioby różnego rodzaju zboża.

– Pamiętajmy, aby nie dokarmiać ptaków pieczywem, nie rzucać im drożdżówek, bułek, itp. Przez cały rok, jak również przy ciepłych zimach ptaki nie potrzebują naszego dokarmiania, co więcej, karmiąc je nieodpowiednim, spleśniałym czy solonym pokarmem na pewno im nie pomożemy, a tylko zaszkodzimy – przypomina bydgoska ornitolog Monika Wójcik-Musiał, wiceprezes Towarzystwa Przyrodniczego KAWKA.

– Jeśli chcemy podczas rodzinnego spaceru dokarmiać zimą ptaki, to kupmy torebkę płatków owsianych, słonecznika, wysypmy pszenicę czy otręby – dodaje. Karmniki powinny mieć szeroki daszek, aby do środka nie dostawał się deszcz i śnieg. Umieszcza się ja wysoko nad gruntem, ok. 1,5 m, co chroni je przed kotami i psami. Warto, aby znajdowały się w sąsiedztwie krzewów, co zwiększa bezpieczeństwo ptaków.