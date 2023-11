Bydgoszcz stroi się na święta. Na Starym Rynku stanęła już żywa choinka [zdjęcia]

Bydgoszcz szykuje się do świąt. Od kilku dni w mieście na ulicy Mostowej, Starym Rynku i na placu Teatralnym przygotowywana była infrastruktura jarmarkowa oraz zimowe miasteczko z licznymi atrakcjami.

Jednym z symboli nachodzących Świąt Bożego Narodzenia jest choinka , która we wtorek (14 listopada) o poranku stanęła na centralnym placu w mieście.

Choinka dotarła do Bydgoszczy z Borów Tucholskich

- Drzewko przyjechało do nas we wtorek o świcie z Borów Tucholskich. Rano przycinane były gałęzie, już wkrótce rozpocznie się montaż światełek. Świerk ma około 14 metrów - mówi Marta Stachowiak, rzeczniczka prezydenta Bydgoszczy.

Tradycją Jarmarku Bożonarodzeniowego w Bydgoszczy są artystyczne iluminacje świetlne, które co roku ozdabiają różne punkty miasta. W tym roku przygotowano dla mieszkańców kilkadziesiąt instalacji rozlokowanych na terenie jarmarku i w innych częściach miasta. Organizatorzy przygotowali również niespodziankę świetlną dla gości jarmarku, którą będzie można zobaczyć podczas jego uroczystego otwarcia.

Bydgoski Jarmark Świąteczny coraz bliżej

Światełka na choince rozbłysną za kilka dni, a dokładnie w sobotę (18 listopada), kiedy to rozpocznie się Bydgoski Jarmark Świąteczny. Oficjalne otwarcie z udziałem Rafała Bruskiego, prezydenta Bydgoszczy oraz Moniki Matowskiej, przewodniczącej Rady Miasta Bydgoszczy, zaplanowano o godz. 16.30. To właśnie wtedy włączone zostaną świąteczne iluminacje i rozświetlona zostanie choinka. Nie zabraknie także pokazów ognia, a odwiedzających będą witać gotowi do robienia pamiątkowych zdjęć szczudlarze-elfy.