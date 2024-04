Bydgoszcz przyspiesza z modernizacją tramwajów. Nowe składy już w maju

Pierwsza partia nowoczesnych pojazdów już od jakiegoś czasu kursuje po mieście. "Kupiliśmy 40 niskopodłogowych tramwajów. Dziesięć już kursuje po Bydgoszczy. Kolejne miały być dostarczone pod koniec bieżącego roku. Wykonawca przyspieszył jednak prace i kolejne tramwaje pojawią się już w maju br. To duże zamówienie realizujemy dzięki pozyskanym przez Miasto europejskim funduszom" - podkreśla przedstawiciel miasta.

Nowe tramwaje wyposażone są w klimatyzację, najnowocześniejsze systemy informacji pasażerskiej, wi-fi oraz ładowarki do urządzeń mobilnych. Trawmaje dostarcza bydgoska firma PESA.

Do końca roku 24 składy zamiast 18

Zgodnie z pierwotnym harmonogramem, 18 kolejnych tramwajów miało zostać dostarczonych jesienią. Jednak dzięki przyspieszeniu prac przez wykonawcę, już w maju miasto otrzyma dwa pierwsze tramwaje z tegorocznego pakietu, a trzy kolejne w czerwcu. Do końca roku planowane jest dostarczenie 24 składów (zamiast planowanych 18), co oznacza szybszą realizację zamówienia niż zakładano.

Każdy nowy tramwaj przed wprowadzeniem do eksploatacji jest dokładnie testowany. Po dostarczeniu do zajezdni, pojazdy są sprawdzane pod względem technicznym i zgodności z umową. Następnie przeprowadzane są testy na bydgoskich torowiskach, a pozytywne ich zakończenie pozwala na wprowadzenie tramwajów na regularne trasy.

Bydgoszcz: Modernizacja infrastruktury tramwajowej

Oprócz inwestycji w nowy tabor, Bydgoszcz kontynuuje rozbudowę i modernizację infrastruktury tramwajowej. W ciągu ostatniej dekady miasto zrealizowało szereg ważnych projektów, w tym budowę nowych linii tramwajowych oraz przystanków wiedeńskich z wyniesionymi peronami, co znacznie ułatwia dostęp do tramwajów. "Do 2010 roku w Bydgoszczy mieliśmy tylko dwa nowoczesne tramwaje. W ciągu ostatniej dekady udało się nam nadrobić te zaległości. Kupiliśmy 33 nowe niskopodłogowce i zbudowaliśmy nowe linie tramwajowe" - podsumowuje bydgoski ratusz.