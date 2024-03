Bydgoskim Nitrochem nie dostał ani jednego euro z programu amunicyjnego Unii Europejskiej

Skandal ze zbrojeniówką

Najwięcej na proch

Jarosław Wolski, cywilny analityk wojskowości, komentuje w mediach społecznościowych: "(...) chciałbym zauważyć dwie rzeczy: Pierwszą: jaką my bojową amunicję czołgową 120mm i artyleryjską 155mm obecnie produkujemy? Żadną. My składamy z niemieckich prochów, łusek samospalająch oraz francusko - austriackich rdzeni. Polski jest bodajże aluminiowy sabot i okucie metalowe. To jest montaż z zagranicznych podzespołów nie produkcja. 155mm - ładunki są przepakowywane z Czech, natomiast co do stopnia polonizacji samego pocisku i zapalnika to też miałbym parę pytań... Dlatego polski przemysł był naturalnym biorcą programu ASAP. A dostaliśmy guzik."

Taki mamy słaby przemysł

- Wiele wskazuje na to że oceniono nas w UE po prostu realnie co do możliwości absorbcyjnych naszego przemysłu amunicyjnego a i sami o niewiele wnioskowaliśmy - ocenia Wolski. - Na skutek porażających błędów z przeszłości nasz przemysł nie ma wydolności produkcyjnej i mimo szumnych zapowiedzi - szybko takiej nie uzyska. Jeszcze przed 2020 zakupiono linie technologiczne, ale zapomniano o technologach produkcji w odpowiedniej licznie oraz opóźnia się budowa budynków. (...) Do tego warunki konkursu były takie że firmy circa połowę tego co dostały musiałyby wyłożyć same. A nasze firmy amunicyjne są chronicznie niedofinansowane, zaś ich zyski są delikatniej rzecz ujmując nieporywające. W efekcie jeżeli im ktoś z MF lub innych nie pomoże z kredytowaniem, to same nie mają środków na tego typu programy lub składają na właśnie oszałamiające 2mln euro. W skrócie: z pustego to i Salomon nie naleje. Zresztą u nas zaczęto inwestować w przemysł amunicyjny około 2017 dopiero i popełniono przy tym większość możliwych błędów, pierwsze pozytywne efekty będą koło 2025-2027 dopiero. Stracono dekadę głownie z powodu myślenia silosowego i absolutnie skandalicznego zarządzania. A teraz UE to po prostu obiektywnie podsumowała - dostaliśmy tyle, na ile stać nasz przemysł.