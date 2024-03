Bydgoski ratusz ma plan na budowę dróg osiedlowych i remonty chodników. Znamy szczegóły

Spotkanie z dziennikarzami odbyło się w środowe przedpołudnie w siedzibie bydgoskiego ratusza.

- Infrastruktura drogowa, chodniki i ulice dojazdowe do prywatnych domów, to temat, który w każdym mieście jest często podejmowany przez mieszkańców. Niestety, przez wiele lat był zaniedbywany – mówił Mirosław Kozłowicz, zastępca Rafała Bruskiego. - W 2015 roku Bydgoszcz postanowiła stworzyć wieloletni program budowy dróg osiedlowych. Od tego czasu, według kryteriów, a nie uznaniowości, wybieramy ulice do utwardzenia. Kryteria podlegały ocenie radnych oraz Rad Osiedli. Utwardziliśmy 50 kilometrów dróg gruntowych. Dzięki temu liczba bydgoszczan mieszkających przy „gruntówkach” spadła o połowę. Mieszkańcom łatwiej jest dostać się do szkoły czy do sklepu, nie muszą już zakładać kaloszy.