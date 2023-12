Bydgoski Nitro-Chem zaczyna sprzątać. Na początek wody czerwone znalezione pod Łodzią

Ujawnione składowiska odpadów

W tej sprawie 10 sierpnia padła deklaracja ze strony ówczesnego ministra aktywów, Jacka Sasina: - Nie możemy abstrahować od społecznego wymiaru tej sprawy, niepokoju społecznego, bezpieczeństwa Polaków. Bezpieczeństwo Polaków jest dla naszego rządu najważniejsze, dlatego oprócz tej strony prawnej, tych postępowań prawnych, które są prowadzone, uznaliśmy wspólnie z zarządem Polskiej Grupy Zbrojeniowej, że PGZ weźmie na siebie ponownie, można powiedzieć, ciężar utylizacji tych odpadów tak żeby zapewnić bezpieczeństwo Polakom - powiedział Sasin, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

- Nitro-Chem został oszukany, co jest oczywiste, bo zawarł w dobrej wierze umowy z firmą na utylizacje odpadów, która to firma nie wykonała tego, do czego się zobowiązała i za co otrzymała zapłatę. W tej sprawie jest prowadzone postępowanie. Tutaj Nitro-Chem w tym postepowaniu traktowany jest, jako strona poszkodowana - powiedział Sasin.