Bydgoska policja zatrzymała mężczyznę, który bestialsko zabił psa swojej byłej dziewczyny OPRAC.: Paweł Kaniak

20-latek z powiatu bydgoskiego został aresztowany na 2 miesiące. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności Materiały policji

5 lat pozbawienia wolności grozi zatrzymanemu przez fordońskich policjantów 20-latkowi, który ze szczególnym okrucieństwem zabił psa. Mężczyzna nagrał to telefonem i przesłał do znajomych. Sąd tymczasowo aresztował go na 2 miesiące.