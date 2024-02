Bydgoscy policjanci monitorowali zachowania pieszych. Podczas działań ujawnili kilkadziesiąt wykroczeń

Piesi są spośród wszystkich użytkowników dróg najbardziej narażeni na uszczerbek na zdrowiu czy nawet utratę życia podczas wypadku drogowego.

Czwartkowe (15.02.2024) działania miały na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego i eliminowanie ich nieprawidłowych i niebezpiecznych zachowań.

W ramach działań wojewódzkich bydgoscy policjanci przyglądali się "niechronionym uczestnikom", czy nie łamią przepisów ruchu drogowego. Tym razem szczególną uwagę zwrócili na skrzyżowanie ulic Generała Władysława Andersa a Generała Franciszka Kleeberga w bydgoskim Fordonie.

Wykroczenia, na które funkcjonariusze zwracali uwagę w odniesieniu do pieszych to głównie przechodzenie w miejscu niedozwolonym czy niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, ale również chodzenie nieprawidłową stroną drogi, brak elementów odblaskowych i inne.

Podczas działań policjanci z ruchu drogowego bydgoskiej komendy oraz z podległych komisariatów ujawnili 43 wykroczenia popełnionych przez pieszych. 22 z nich związane były z przechodzeniem przez jezdnię w miejscu niedozwolonym, a 10 z niestosowaniem się do sygnalizacji świetlnej.

Oczywiście policjanci reagowali również na wykroczenia kierujących pojazdami wobec pieszych. Tych ujawnili 57. W główniej mierze związane były z przekraczaniem prędkości w rejonie przejść (44 przypadki).