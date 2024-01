Bydgoscy policjanci kontrolują miejsca przebywania bezdomnych i ratują życie

Od kilku dni panują trudne warunki atmosferyczne. To czas, aby zadbać o osoby szczególnie narażone na wychłodzenie, a nawet na zamarznięcie. Dzielnicowy z Komisariatu Policji Bydgoszcz - Błonie, aspirant Cezary Fac, z kierownikiem Rewiru Dzielnicowych sprawdzili miejsca, w których mogą przebywać bezdomni i inne osoby potrzebujące schronienia. Kontrolą także objęto akweny z uwagi zagrożenie, które powoduje cienki lód oraz rejon działek ROD.

Policjanci oferowali pomoc

Informacje o osobach bezdomnych oraz potrzebujących pomocy można przekazywać za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W tym celu należy wybrać kategorię zgłoszenia o nazwie „Bezdomność”. Trzeba jednak pamiętać, że strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.

Bezdomni często przebywają w budynkach, które ze względu na zły stan techniczny przeznaczone są do rozbiórki. Nocowanie w tego typu miejscach może okazać się śmiertelnie niebezpieczne również z uwagi na znaczne spadki temperatur, do których dochodzi szczególnie w nocy. Wszystkim napotkanym osobom oferowano pomoc i wskazywano miejsca, w których można znaleźć bezpieczne schronienie.

Kobieta z odmrożeniami w opuszczonym budynku

We wtorek (05.12) około godz. 10 policjanci z komisariatu na Wyżynach, sierżant Mateusz Wojciechowski i posterunkowa Justyna Cybulska, kontrolowali miejsca przebywania osób będących w kryzysie bezdomności. Kontrolując te znajdujące się w rejonie ulicy Jana Pawła II w Bydgoszczy wjechali w ulicę Wąbrzeską. Tam zwrócili uwagę na budynek pod lasem, który nie miał szyb w oknach ani drzwi. Od razu stwierdzili, że mogą tam szukać schronienia bezdomni.

Pierwsze ofiary wychłodzenia w regionie. 71-latek noc spędził w lesie, odratowano go

Podczas sprawdzania pomieszczeń znaleźli leżącą kobietę, która nie była ubrana stosownie do pory roku, nie była niczym okryta.

Przekazała im, że bolą ją nogi i nie jest w stanie chodzić, ani nawet stać, że źle jej się oddycha, a do tego jest jej zimno. Okazało się również, że od kilku dni nie jadła żadnego posiłku. Widząc stan kobiety policjanci od razu wezwali, za pośrednictwem dyżurnego, załogę pogotowia. Medycy, po zbadaniu kobiety, zabrali ją do szpitala. 57-latka miała odmrożenia nóg pierwszego stopnia zapalenie płuc oraz wysoką temperaturę ciała - ponad 39 stopni.