Burzowa pogoda w Polsce 28.03.2024. Zobacz najnowsze informacje

Prognoza pogody na piątek dla powiatu myszkowskiego oraz okolic *. W piątek prognozujemy zróżnicowane zachmurzenie od małego w godzinach porannych po umiarkowane w godzinach popołudniowych. Padać nie powinno, lecz nie można wykluczyć symbolicznych opadów. W najcieplejszym momencie dnia temperatura wyniesie 16-18 stopni. Wiatr niestety powieje umiarkowanie i silnie do 40-60 km/h. Wieczorem oraz w nocy prognozujemy liczne rozpogodzenia. temperatura min spadnie do ok. 9 stopni. Wiatr powieje zmiennie. Wydal SB