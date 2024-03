Burze w Polsce 28.03.2024. Sprawdź najnowsze informacje

Ile trwa nagranie jednego odcinka? To zależy. Na każdy odcinek materiał trzeba przeanalizować, przygotować. Następnie ułożyć prezentację (odcinki z prezenterem). Średnio odcinek ze mną jako prezenterem to ~2 do 2,5h pracy. Odcinek ze mną jako lektorem około ~1 do 1,5h pracy Ale jakże przyjemnej! Jeśli Waszym zdaniem ta praca zasłużyła na kawę to link znajdziecie w komentarzu.