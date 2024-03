Budowa bydgoskiej biogazowni nabiera kształtów. Znamy koszt inwestycji

Biogazownia, która będzie w stanie przerobić rocznie do 60 tys. ton odpadów bio, ma powstać przy ul. Prądocińskiej – z dala od zabudowy mieszkaniowej, przy drodze krajowej nr 10. Wstępnie zakończenie całej inwestycji planowane jest na przełomie 2025/26 roku. ProNatura przygotowuje się obecnie do przetargów, które pozwolą zlecić prace projektowo-budowlane. To druga, po Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów, największa inwestycja bydgoskiej spółki.

- System gospodarki odpadami, który budujemy dla miasta i naszych partnerów z Metropolii Bydgoszcz, powoli się dopełnia. Wkrótce będzie to zamknięty system, gdzie sami zadbamy o nasze odpady – mówił podczas wtorkowej konferencji prasowej prezydent Rafał Bruski. - Przypomnę, że działa już ektrociepłownia zasilana odpadami, nie tak dawno otworzyliśmy nową sortownię odpadów. Teraz przyszedł czas na biogazownię. Dzięki niej uzyskamy gaz i energię. Instalacja znacząco przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów biodegradowalnych poddanych recyklingowi, co oznacza mniej składowanych odpadów.