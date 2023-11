Bartek Michniewicz w 14. edycji The Voice of Poland. Ma szanse na półfinał [zdjęcia] Kamila Pochowska

Bartosz Michniewicz ma 31 lat, pracuje jako steward w liniach lotniczych i przez kilka lat mieszkał w Bydgoszczy. Teraz ma szansę wygrać 14. edycje The Voice Of Poland. The Voice of Poland Zobacz galerię (2 zdjęcia)

The Voice of Poland rozkręca się na dobre. Już w sobotę (11 listopada) ćwierćfinałowy odcinek 14. edycji show. Zobaczymy w nim Bartosza Michniewicza. Mężczyzna trafił do drużyny Justyny Steczkowskiej. Wokalista jest związany z Bydgoszczą.