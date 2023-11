Bartosz Michniewicz studiował w Bydgoszczy. Walczy o finał "The Voice of Poland"

Bartosz Michniewicz w "The Voice of Poland"

Bartosz Michniewicz przez jakiś czas związany był z Bydgoszczą. Studiował u nas germanistykę, a także wokal na Akademii Muzycznej. Zawsze ciągnęło go do jazzu i soulu. Pracuje jako steward w liniach lotniczych. Nazywany jest objawieniem tej edycji "The Voice of Poland".

Widzowie są pod ogromnym wrażeniem jego występów. Oto niektóre komentarze:

"Jestem absolutnie zachwycona Twoim głosem. Jest unikatowy. W dodatku wybierasz (bądź wybiera się Tobie) naprawdę trudne utwory, których wiele osób z VoP by nie zaśpiewało".

"Bartek, byłeś niesamowity! Niezwykły występ, poruszyłeś w nim niepokojące emocje! Czułem ciarki na plecach jak tego słuchałem. Nie mogę się już Ciebie doczekać w półfinale".

Bartosz zwrócił na siebie dużą uwagę już podczas przesłuchania w ciemno. Zaśpiewał "Dusk Till Dawn" z repertuaru Zayna Malika. Pierwszy odwrócił się duet Tomson & Baron. Śladami chłopaków z Afromental poszli Lanberry, Marek Piekarczyk i Justyna Steczkowska. I to właśnie do drużyny "Dziewczyny Szamana" dołączył wokalista.