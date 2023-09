Auta stały na światłach, wjechało w nie BMW. Zderzenie na Focha w Bydgoszczy

Informacja o wypadku wpłynęła do służb tuż po godzinie 19.30 . Na ulicy Focha w Bydgoszczy (na wysokości Opery Nova, jezdnia w kierunku ronda Grunwaldzkiego) doszło do zderzenia z udziałem trzech aut osobowych. Na miejsce wysłano dwa zastępy straży pożarnej z JRG 1 w Bydgoszczy.

Wypadek na ul. Focha w Bydgoszczy - piątek, 1 września 2023

Aktualizacja: Jak informuje nas kom. Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, do zdarzenia doszło przed przejściem dla pieszych. Auta stały na czerwonym świetle, do świateł od strony ronda Jagiellonów nadjeżdżał pojazd marki BMW. Jego kierowca nie zdążył wyhamować i uderzył w stojące auta marki audi i volvo.

To cię może zainteresować:

Na początku września w Bydgoszczy odbędzie się kolejny przetarg organizowany przez Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego. Do kupienia są między innymi wojskowe pojazdy, sprzęt sportowy i drewno. Co dokładnie i za ile sprzedaje armia w naszym mieście? W galerii zamieszczamy zdjęcia oraz ceny wystawionych do przetargu rzeczy.