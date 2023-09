Andrzej Gołota - tak wygląda jego syn. Jest podobny do ojca, olimpijskiego medalisty pięściarza?

Andrzej Gołota to jeden z najbardziej znanych polskich bokserów. Obecnie były pięściarz wagi ciężkiej żyje wraz z rodziną w Chicago w Stanach Zjednoczonych i chociaż nie planuje wracać na stałe do ojczyzny to co jakiś czas odwiedza kraj nad Wisłą. Jego żona, Mariola, często publikuje zdjęcia na Instagramie i pokazuje na nich, jak żyje rodzina byłego sportowca. Dzięki nim mamy okazję zobaczyć, jak wygląda ich syn, imiennik ojca - Andrzej. Zobaczcie zdjęcia i sami oceńcie, czy jest podobny do swojego taty ►►

Sylwia Dąbrowa, zdj. ilustracyjne