Akcja polskich i niemieckich policjantów w powiecie świeckim. To część śledztwa niemieckich funkcjonariuszy

W wyniku przeprowadzonych czynności zabezpieczono między innymi sprzęt komputerowy, telefony, nośniki pamięci, notatniki, oraz ok. 200 segregatorów z dokumentacją. W akcję zaangażowani byli również biegli z zakresu badań informatycznych Laboratorium Kryminalistycznego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Zebrany w ten sposób materiał dowodowy przekazano stronie niemieckiej.

- Europejski nakaz dochodzeniowy jest instrumentem prawnym, dzięki któremu prokuratury bądź sądy jednego państwa, mogą zlecać wykonanie czynności procesowych w prowadzonym przez siebie postępowaniu organom ścigania lub wymiarowi sprawiedliwości innego państwa, w sytuacji, kiedy jest to niezbędne dla zebrania materiału dowodowego. Również polskie prokuratury i sądy chętnie korzystają z tego narzędzia, z uwagi na coraz częstszy, ponadnarodowy charakter przestępczości. W tym przypadku, END został wydany w prowadzonym przez niemieckie organy ścigania śledztwie w sprawie korupcji w obrocie gospodarczym. Przestępstwo to, w niemieckim kodeksie karnym, zagrożone jest karą do trzech lat pozbawienia wolności, a w najcięższych przypadkach, nawet do dziesięciu. - informuje kom. Joanna Tarkowska oficer prasowy KPP w Świeciu.