Akcja „Bezpieczny pieszy”. Policjanci wzięli pod lupę skrzyżowanie na Osiedlu Leśnym w Bydgoszczy

Działania były ukierunkowane na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego . Przy współpracy z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy policjanci wykorzystali do tego system monitoringu ITS.

- W tym miejscu na wniosek rady osiedla powstała nowa sygnalizacja świetlna. Niestety, piesi w dalszym ciągu nie stosują się do przepisów ruchu drogowego - mówi mł. asp. Krzysztof Bratz.

To już druga tego typu akcja, gdy policjanci szczególną uwagę zwrócili na skrzyżowanie ulic Józefa Sułkowskiego i Czerkaskiej w Bydgoszczy.

Wykroczenia, na które funkcjonariusze zwracali uwagę w odniesieniu do pieszych, to głównie przechodzenie w miejscu niedozwolonym czy niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, ale również chodzenie nieprawidłową stroną drogi, brak elementów odblaskowych i inne.

- W czasie całodniowych działań policjanci z ruchu drogowego bydgoskiej komendy oraz z podległych komisariatów ujawnili 75 wykroczeń popełnionych przez pieszych - mówi mł. asp. Krzysztof Bratz. - 63 z nich związanych było z przechodzeniem przez jezdnię w miejscu niedozwolonym, 10 z niestosowaniem się do sygnalizacji świetlnej, a jedno z chodzeniem nieprawidłową stroną drogi.

Oczywiście, policjanci reagowali również na wykroczenia kierujących pojazdami wobec pieszych.

- Tych ujawnili 51. W główniej mierze związane były z przekraczaniem prędkości w rejonie przejść. Takich przypadków funkcjonariusze odnotowali 30 - mówi mł. asp. Krzysztof Bratz.