Akacjowa 38 (Acacias 38). To wydarzy się po weekendzie. Teresa wali drągiem w głowę Mauro [27.01.2024 r.]

Acacias 38 - co się wydarzy po weekendzie 27-28 stycznia?

Telenowela "Akacjowa 38" to historyczny hiszpański serial kostiumowy. Akcja serialu toczy się w 1899 roku.

Sprawdzamy, co wydarzy się w popularnej hiszpańskiej telenoweli "Akacjowa 38" (Acacias 38) po weekendzie 27-28 stycznia. Przypominamy, że Telewizja Polska emituje odcinki serialu "Akacjowa 38" także w soboty. Hiszpańską telenowelę ("Acacias 38") oglądać można zatem od poniedziałku do soboty o godz. 18.45 na antenie telewizyjnej "Dwójki" (powtórki odcinków serialu emitowane są na tej samej antenie o godz. 13.15).

Sprawdź, co wydarzy się wkrótce w serialu "Akacjowa 38". Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane po weekendzie 27-28 stycznia. Wkrótce w serialu: Na żądanie Ministerstwa odbywa się natychmiastowe otwarcie grobów Manueli i Germana. Cayetana wychodzi z więzienia. Mauro dostaje od Teresy potężny cios drągiem w głowę i pada nieprzytomny. Víctor i María Luisa zrywają ze sobą. Casilda zwraca uwagę na jednego z weteranów na Akacjowej, Martina. Mauro odkrywa, co naprawdę dzieje się z dziećmi z przytułku i zarazem poznaje prawdę na temat, kim jest tajemnicza dziewczynka z fotografii. Okazuje się, kto podkrada pieniądze przeznaczone na prace budowlane. Zobacz, co jeszcze wydarzy się w telenoweli. Streszczenia odcinków publikujemy w galerii👇.