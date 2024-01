Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś wzięli ślub i są w Dubaju. Czy wyprowadzą się tam na stałe? [10.01.24]

Suknia ślubna zrobiła duże wrażenie na fanach

Zdjęcia ze ślubu zachwyciły internautów

"To był ślub symboliczny. Prawdziwy ślub wzięliśmy ponad miesiąc temu w Polsce, co jest, myślę, fajną historią, bo udało się to wszystko utrzymać w tajemnicy. A tutaj mieliśmy taki ślub dla siebie. To się nazywa ślub symboliczny. Tutaj nie było nikogo, kto udziela tego ślubu, nawet »aktora«. Po prostu powiedzieliśmy sobie przysięgę w oczy. Było to bardzo intymne, przepiękne. Do tej pory się wzruszam, jak o tym myślę" - opowiadała Agnieszka Włodarczyk na Instagramie.