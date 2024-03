Afera SkładówWęgla.pl przed wolnymi sądami - komentuje Jarosław Reszka

Marcin W., nieformalny szef Składów.Węgla.pl (spółka MM Group, do czasu zaangażowania się Marka F. jedyny akcjonariusz SkładówWęgla.pl, na papierze należała do małoletnich dzieci Marcina W.) w porównaniu z Markiem Falentą ma jeden, ale istotny znak szczególny – nie jest zaangażowany w politykę. Najwyraźniej jednak jest to wystarczająca okoliczność, by sprawa SkładówWęgla.pl przez 10 lat nie trafiła na wokandę. Dopiero parę dni temu do Bydgoszczy dotarła konkretna informacja o procesie. Obrońcy reprezentujący 21 oskarżonych otrzymali postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Sąd przychylił się do wniosku głównego oskarżonego, Marcina W., i zdecydował, że proces odbędzie się jednak w Warszawie. Uzasadniono to „względami ekonomiki sądowej”. Terminu pierwszej rozprawy jeszcze nie podano.

Tak, sądy w Polsce mamy wolne, w każdym znaczeniu tych słów…