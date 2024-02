44-latek z Bydgoszczy kierował oplem po alkoholu! Skończyło się to kilkoma zarzutami i aresztem

W niedzielę, 11 lutego ok. godz. 16.30 policjanci z wydziału kryminalnego fordońskiego komisariatu zostali skierowani przez dyżurnego w rejon ulicy Twardzickiego w Bydgoszczy, gdzie kierujący oplem astra, prawdopodobnie będący pod wpływem alkoholu, jedzie w kierunku centrum miasta. Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania.

Udało im się ustalić, że chwilę wcześniej do pizzerii znajdującej się przy ulicy Rzeźniackiego oplem astrą przyjechał mężczyzna znajdujący się pod wpływem alkoholu. Zauważył to inny klient, który widząc stan i zachowanie kierowcy wskazujące na to, że znajduje się on pod wpływem alkoholu, usiłował zatrzymać odjeżdżający pojazd, stając przed jego maską. Kierujący oplem mimo wszystko ruszył do przodu. Świadkowi udało się odskoczyć, dzięki czemu uniknął poważnych obrażeń.

Przy pomocy policyjnych systemów informatycznych policjanci ustalili miejsce zamieszkania właściciela tego pojazdu i tam się skierowali. Po dojeździe na miejsce zauważyli kierowcę parkującego opisywanego opla przy jednym z bloków, który następnie wysiadł z pojazdu i skierował się do klatki schodowej. 44-latek dostrzegł policjantów kierujących się w jego stronę. Nie reagował na wezwania do zatrzymania się i próbował wejść do budynku. Kryminalni mu to uniemożliwili.