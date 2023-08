180 terytorialsów złożyło przysięgę wojskową w bydgoskim Myślęcinku. Zobaczcie zdjęcia!

Wśród nich był pan Jarosław - nauczyciel akademicki, doktorant i wykładowca uczelni m.in. w Bydgoszczy i Toruniu.

- Do niedawna to ja odpytywałem studentów. Teraz to oni odpytywali mnie. Miałem też byłych słuchaczy w swoim i równoległych plutonach. Pomimo mojego wcześniejszego doświadczenia teoretycznego dotyczącego wojskowości, gdyż specjalizuję się m.in. w konfliktach międzynarodowych, bezpieczeństwie państwa, bezpieczeństwie międzynarodowym, służbach specjalnych i mundurowych, służba i takie właśnie szkolenie, daje mi inny obraz.