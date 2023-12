105 lat temu wybuchło Powstanie Wielkopolskie. Pamięć o tym tych wydarzeniach uczczona w Bydgoszczy [zdjęcia]

Od wydarzeń, które miały początek w Poznaniu, minęło 105 lat. Z kolei święto państwowe, czyli Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego obchodzimy po raz trzeci. W środę obchody upamiętniające wydarzenia z 1918 roku rozpoczęły się w Bydgoszczy mszą świętą w Kościele Garnizonowym przy ulicy Bernardyńskiej 2.

Następnie, w samo południe, złożono kwiaty i wieńce przy Grobie Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego. W uroczystości wzięli udział m.in. wojewoda Michał Sztybel, Mirosław Kozłowicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy oraz radni miejscy.

- Dzisiaj, po 105 latach od wybuchu Powstania Wielkopolskiego wciąż żywa jest w naszej pamięci świadomość, że to dzięki determinacji i odwadze Wielkopolan oraz ich gotowości do walki o Niepodległą, możliwe było odzyskanie zagarniętych przez zaborcę ojczystych ziem i scalenie odradzającej się po latach niewoli Rzeczpospolitej - mówił zastępca prezydenta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz. - Wyjątkowy, radosny moment, w którym ostatni niemiecki burmistrz Hugo Wolff oddał symboliczne klucze do miasta polskiemu prawnikowi i powstańcowi wielkopolskiemu Janowi Maciaszkowi, pierwszemu prezydentowi polskiej Bydgoszczy, możliwy był także dzięki ofierze tych, którzy rozpoczęli zwycięską insurekcję. Stojąc u stóp Grobu Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego, nie sposób o tym nie pamiętać.