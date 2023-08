Zostań strażakiem i walcz z osami sam [komentarz]

Codzienność niestety nie jest tak jednoznaczna. U mojego fryzjera, mieszkańca podbydgoskiej wsi, osy uwiły gniazdo pod dachem szopy w ogrodzie, kilkanaście metrów od salonu, w którym strzyże klientów. W opinii strażaków, było to zbyt daleko, by stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. A tylko w takiej sytuacji staż pożarna zobowiązana jest do interwencji. W innych przypadkach trzeba radzić sobie samemu.

Ciekaw jestem, na jakiej podstawie straż podejmuje decyzję o tym, by interweniować lub nie interweniować. Podejrzewam, że na oko. A na oko, wiadomo, chłop w szpitalu umarł. Mój fryzjer uporał się z niechcianymi gośćmi. Skorzystał z... prywatnej oferty jednego ze strażaków ochotników. Tenże po służbie gniazdo mu usunął. Oczywiście nie za jeden uśmiech...