Złoty chłopak - to wydarzy się w ostatnich odcinkach 1. sezonu. Tarik staje na drodze Seyran i Ferita [9.02.2024 r.]

Złoty chłopak - finał 1. sezonu

Tureckie produkcje cieszą się dużą oglądalnością wśród widzów w naszym kraju. Obecnie na antenie Telewizji Polskiej oglądać można trzy telenowele znad Bosforu - na TVP 2 Zakazany owoc, a na TVP 1 Dziedzictwo oraz Złotego chłopaka. To właśnie w tym ostatnim z wymienionych seriali dzieje się obecnie najwięcej.

To wydarzy się w serialu Złoty chłopak

Przed nami pozostało zaledwie pięć odcinków pierwszego sezonu uwielbianej produkcji. Widzów czeka ogromna dawka emocji. Seyran nie wraca do domu na noc, a Esme w akcie rozpaczy rzuca się na Kazima i go bije. Podczas awantury Seyran wraca do domu.