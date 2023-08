Zakazany owoc - to wydarzy się w serialu pod koniec sierpnia. Yildiz mówi, że jest w ciąży! JK

W drugiej połowie sierpnia widzów serialu "Zakazany owoc" czeka mnóstwo emocji.Przejdź dalej i zobacz, co wydarzy się po weekendzie w tureckim serialu >>> Yasak elma/Youtube Zobacz galerię (10 zdjęć)

Wiemy już, co wydarzy się w ostatnich dniach sierpnia w serialu "Zakazany owoc". Turecką produkcję można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie Telewizji Polskiej, a każdy odcinek przyciąga przed ekrany telewizorów setki tysięcy ludzi. Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane po weekendzie. Zobacz, co wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" w dniach 21-31 sierpnia.