Zakazany owoc - to wydarzy się w serialu do końca marca. Porwanie, szantaż i zaskakująca decyzja Dogana JK

Mamy streszczenia nowych odcinków tureckiej produkcji, które zostaną wyemitowane przed Wielkanocą.Przejdź dalej i zobacz, co wydarzy się w serialu Zakazany owoc >>> Yasak elma/Youtube Zobacz galerię (10 zdjęć)

Widzowie w Polsce oglądają obecnie szósty i zarazem ostatni sezon tureckiej telenoweli "Zakazany owoc". Sprawdziliśmy, jakie losy czekają bohaterów serialu w odcinkach wyemitowanych do końca marca. W nadchodzących dniach dojdzie do porwania Yildiz i Zeynep. Ostatecznie kobiety ujdą z życiem, a niedługo później Yildiz i Dogan znowu wyznają sobie miłość. Zobacz, co jeszcze wydarzy się w marcu w serialu "Zakazany owoc".