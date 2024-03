Zaczął się Tydzień Zdrowia Kobiet. NFZ w Bydgoszczy zaprasza na konsultacje i badania

- Razem z naszymi parterami przygotowaliśmy wiele działań dedykowanych kobietom. Ich wspólnym mianownikiem jest profilaktyka - mówi Barbara Nawrocka, rzeczniczka K-POW NFZ w Bydgoszczy. - Zbliżający się Dzień Kobiet to świetny moment, by sprawić sobie prezent, zadbać o zdrowie i się przebadać. Zapraszamy panie do skorzystania z naszych propozycji.