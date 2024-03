Zachem, zatrucie i szczerość godna kozetki psychoanalityka - Minął tydzień

Młodej siły nikt niestety nie uświadomił w porę, że pełna szczerość dobra jest na kozetce psychoanalityka, ale nie w polityce – polityki informacyjnej nie wyłączając. W wyniku tego nieporozumienia dziennikarze dostali wersję, którą za chwilę urząd unieważnił. Młoda siła poprosiła w odwołaniu adresatów, by… pierwszy komunikat zignorowali. Tym samym popełniła kolejny kiks. Gdyby miała więcej doświadczenia, wiedziałaby, że prośba o zignorowanie wcześniejszego komunikatu jeszcze bardziej zachęci wścibskich żurnalistów do jego dokładnego przeczytania i publikacji tej właśnie wersji.

Przypuszczalny efekt końcowy urzędniczej komedii omyłek jest taki, że młoda siła dostała w pracy po uszach. Faktycznym efektem są natomiast publikacje medialne, które w Internecie wywołały spory ferment. Czy słusznie?

Moim zdaniem, nie. Najbardziej niepokojącym bydgoszczan tematem obrad zespołu o przydługiej nazwie były spekulacje o możliwych wywłaszczeniach właścicieli nieruchomości znajdujących się na już zatrutym albo wkrótce zatrutym – w wyniku podziemnej wędrówki trucizn – terenie w okolicy dawnego Zachemu. „Powstała mapa, baza danych z naniesionymi 550 obiektami znajdującymi się na terenie byłego ZACHEMU (studnie, piezometry itp.). Część z tych informacji powinna być ogólnodostępna. Baza ta zostanie przekazana do WIOŚ, następnie do GDOŚ, która wyśle do mieszkańców listy informujące, że zamieszkują Tereny Zdegradowane, co może skutkować m.in. wywłaszczeniami” – tak dokładnie brzmiał ów zapis w pierwszej wersji komunikatu dla mediów.