Wypadek w Czaplach w powiecie świeckim. Młoda kobieta w ciężkim stanie. Interweniował śmigłowiec LPR. Zdjęcia

Informację o groźnym zdarzeniu w miejscowości Czaple (pow. świecki) otrzymaliśmy w sobotę, 25 listopada, przed godz. 16. Jak poinformował nas jeden ze świadków, w wyniku zdarzenia ranna została młoda kobieta, która została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Grudziądzu.

Jak poinformowała nas kom. Joanna Tarkowska, oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Świeciu, zgłoszenie o wypadku funkcjonariusz policji przyjęli o godz. 12.50. Z ustaleń policjantów ruchu drogowego, którzy pracowali na miejscu wynika, że 21-letnia kierująca samochodem osobowym marki renault, podróżująca z pasażerką (ok. 47 l.), na łuku drogi najechała na oblodzoną nawierzchnię jezdni, w wyniku czego zjechała na prawe pobocze i uderzyła drzewo - od którego następnie samochód się odbił i uderzył w kolejne. Z obrażeniami ciała kobieta została przetransportowana do szpitala śmigłowcem LPR, a jej pasażerka została przewieziona do szpitala karetką.