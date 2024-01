Wypadek na trasie między Bydgoszczą a Białymi Błotami. Trzy osoby w szpitalu

W piątek 19 stycznia na trasie między Bydgoszczą a Białymi Błotami zderzyły się trzy pojazdy.

- Z ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że kierujący toyotą nie zachował odpowiedniej odległości od jadącego przed nim volvo i uderzył w tył tego samochodu - mówi młodszy aspirant Krzysztof Bratz z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Uderzone volvo wpadło na znajdujący się przed nim autobus komunikacji miejskiej.

Trzy osoby podróżujące toyotą zostały zabrane do szpitala. Do wypadku doszło po godz. 15. Po zderzeniu na trasie Bydgoszcz - Białe Błota doszło do utrudnień, tworzyły się spore korki.