Wspaniałe Stulecie - tak zmieniły się gwiazdy serialu. Tak dziś wygląda serialowa Hurrem i inni

Tak zmieniły się gwiazdy "Wspaniałego stulecia". Zobaczcie, jak teraz wyglądają Hurrem, Hatice, Sulejman i inni!

"Wspaniałe stulecie" to turecki hit, który odniósł sukces na całym świecie. Serial powstał w 2011 roku i od tego czasu cieszy się mianem "tureckiej produkcji wszechczasów". Fabuła opowiada o losach Imperium Osmańskiego za czasów Sulejmana Wspaniałego - mecenasa sztuki i władcę, który znacznie wpłynął na rozwój tureckiego państwa.

Mówiąc o Sulejmanie Wspaniałym nie sposób wspomnień o jego haremie i pięknej Hurrem. Piękna Roksolana trafia do haremu sułtana jako niewolnica z Rusi. Z biegiem czasu staję się najpotężniejszą kobietą w kraju, która dąży do trupach do celu. W tę postać przez trzy sezony wcielała się piękna Maryem Uzerli - niemiecka aktorka, której rola Hurrem przyniosła międzynarodową sławę.

Przeczytaj także: "Akacjowa 38" to się wydarzy w odcinkach po weekendzie. Manuela porwie swoją córkę!