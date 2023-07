Wiatr do 80 km/h, miejscami intensywne opady deszczu. Ostrzeżenie IMGW przed burzami dla Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskiego

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad. Silne porywy wiatru będą towarzyszyć również chmurom konwekcyjnym, niekoniecznie z wyładowaniami atmosferycznymi" - tak brzmi ostrzeżenie pierwszego stopnia wydane dla Bydgoszczy przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w środę, 20 lipca 2023 roku. Obowiązuje ono od godziny 11 do 20.

Ostrzeżeniami objęto pozostałe powiaty w województwie kujawsko-pomorskim. Jeśli chcesz sprawdzić ostrzeżenia dla swojego miejsca zamieszkania możesz to zrobić bezpośrednio na stronie IMGW.