Wiatr do 100 km/h, możliwe burze. Ostrzeżenie IMGW 2. stopnia dla Bydgoszczy

- Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Lokalnie możliwe burze z porywami wiatru do 100 km/h - tak brzmi ostrzeżenie drugiego stopnia wydane przez IMGW dla Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego. Obowiązuje ono od godziny 3.00 w nocy z wtorku na środę (23/24 stycznia). Podobne ostrzeżenia (1. lub 2. stopnia) wydano dla pozostałych powiatów województwa kujawsko-pomorskiego.

Niebezpieczna sytuacja pogodowa ma związek z przemieszczaniem się głębokiego układu niskiego ciśnienia, który wędruje z zachodu na wschód. Oprócz silnego wiatru przyniesie on również opady deszczu.

- Dostosuj się do rekomendacji służb ratunkowych. Na podwórkach, balkonach zadbaj o zabezpieczenie rzeczy, które może porwać wiatr. Naładuj telefon komórkowy i bądź przygotowany na możliwe utrudnienia, opóźnienia komunikacyjne czy też przerwy w dostawie prądu. Zachowaj szczególną ostrożność, zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych - ostrzega IMGW i jednocześnie zaleca śledzenie na bieżąco komunikatów pogodowych. Aktualne ostrzeżenia pogodowe dla swojego powiatu sprawdzisz na tej stronie.