W tym tygodniu specjaliści udzielają darmowych porad. Gdzie w Bydgoszczy i okolicach się zgłosić

W ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2024” można uzyskać poradę od specjalistów dyżurujących w sądach, prokuraturze i na policji. To akcja społeczna, która odbywa się co roku i jest kierowana do osób poszukujących wsparcia w rozmaitych sprawach. W tym roku trwa od 19 do 23 lutego.

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy informuje, że dyżury w ramach tygodnia pomocy odbywają się w siedzibie przy ul. Okrzei 10. Po bezpłatną pomoc prawną można tez zgłosić się do innych jednostek. Porady udzielane są w: Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz-Północ, Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz-Południe, Prokuraturze Rejonowej w Inowrocławiu, Prokuraturze Rejonowej w Świeciu, Prokuraturze Rejonowej w Tucholi, Prokuraturze Rejonowej w Mogilnie, Prokuraturze Rejonowej w Nakle nad Notecią, Prokuraturze Rejonowej w Szubinie oraz jej Ośrodku Zamiejscowym w Żninie) w godzinach od 10 do 15.