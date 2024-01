Uważajmy na fałszywe e-maile o zwrocie nadpłaconego podatku za 2022 rok

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa nie wysyłają tego typu wiadomości do podatników.

- Do Ministerstwa Finansów docierają sygnały o wiadomościach e-mail, w których nadawca informuje o przysługującym podatnikowi zwrocie nadpłaconego podatku i zachęca do zalogowania się w serwisie e-Urząd Skarbowy. W rzeczywistości po kliknięciu w baner logowania podatnik jest kierowany na stronę, która służy do wyłudzania danych – alarmuje w swoim komunikacie resort.