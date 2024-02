Toruń - Bydgoszcz: rywalizacja na szerokich i wąskich torach - Kronika bydgoska

W rywalizacji dwóch stolic województwa kujawsko-pomorskiego punkt dla Torunia. Od 11 grudnia ubiegłego roku to miasto ma swoją kolej metropolitalną.

Na razie jest to jedna linia i siedem par pociągów, kursujących na trasie Toruń Główny - Czernikowo. W planach są jednak kolejne połączenia. Co na to Bydgoszcz, marząca o stworzeniu metropolii nie tylko w formie prawnej stowarzyszenia? Bydgoszcz na to jak na lato. „W tej chwili trudno o deklaracje” - wykręca się od odpowiedzi nowy zastępca prezydenta Bydgoszczy, Łukasz Krupa. I przypomina, że Bydgoszcz zainwestowała w podmiejskie linie autobusowe, podpisując porozumienia z sąsiednimi gminami. Nie przekonuje mnie ten argument. Weźmy dla przykładu linię nr 99, łączącą Bydgoszcz z Nową Wsią Wielką. Niebieskie autobusy suną na niej równolegle do torów, za miastem w odległości nie większej niż kilkaset metrów, niemal przez całą trasę. Latem na porządku dziennym są kłopoty z zabraniem wszystkich pasażerów, między innymi z plaży w Chmielnikach. Korzystający z „99” pasażerowie zresztą także w innych porach roku narzekają na zbyt małe autobusy na tej trasie. Bydgoskie MZK, które obsługują linię 99, przez dłuższy czas rozkładały bezradnie ręce. Miejska spółka ma do tej pory aktualny problem z zatrudnieniem odpowiedniej liczby kierowców. Kolej metropolitalna rozwiązałaby te kłopoty. I byłaby bardziej ekologiczna, co w swych działaniach bydgoski ratusz lubi podkreślać.

Kolej dociera do gminy Nowa Wieś Wielka (stacje Brzoza, Chmielniki i Nowa Wieś Wielka), ale też do innych gmin sąsiadujących z Bydgoszczą: Osielska (Maksymilianowo), Dąbrowy Chełmińskiej (Ostromecko, Dąbrowa Chełmińska i Gzin), Solca Kujawskiego (Solec Kujawski i Przyłubie), Dobrcza (Kotomierz, Stronno i Wudzyn), Sicienka (Zielonczyn) czy Białych Błot ( Trzciniec). Dla bardzo wielu mieszkańców wszystkich tych miejscowości Bydgoszcz jest naturalnym, codziennym celem podróży: do pracy, szkoły, kina, dużych sklepów. Szkoda, że kolejowa infrastruktura na części tych linii wykorzystywana jest na pół albo i ćwierć gwizdka. Pomiędzy Bydgoszczą i miejscowościami w gminie Dąbrowa Chełmińska kursuje na przykład zaledwie sześć pociągów na dobę.

Lepiej wygląda rywalizacja Bydgoszczy z Toruniem na węższych torach. Rumieńców nabiera m.in. plan rozbudowy linii tramwajowej na bydgoskim górnym tarasie. Dokumentacja pierwszego odcinka, który połączy rondo Kujawskie z pętlą tramwajową w pobliżu skrzyżowania ulic Solskiego i Bielickiej na Szwederowie, z decyzją środowiskową i ZRID (zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej) ma być gotowa do końca 2024 roku. W 2025 roku planowane jest zlecenie prac budowlanych.

Co istotne, pociągnięcie torów przez pas zieleni pomiędzy jezdniami ul. Solskiego, pas od kilkudziesięciu lat czekający na dokończenie PRL-owskiej wizji rozwoju komunikacji, wiązać się będzie ze zmianami zwiększającymi bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców. - Przebudowana zostanie cała podziemna infrastruktura. Fragmenty ulic dojazdowych do nowej trasy będą poszerzone, z wydzielonymi pasami do skrętu. Na skrzyżowaniach zaprojektowaliśmy sygnalizacje świetlne. Między rondem Kujawskim a ulicą Lenartowicza wytyczymy dodatkowe przejście dla pieszych na wysokości centrum handlowego Kaufland - snuje plany Grzegorz Rychel, dyrektor ds. zarządzania projektami w firmie Progreg, która przygotowuje dokumentację. Na to, by sieć tramwajowa w tej części miasta stworzyła spójny i zamknięty system, niestety sporo jeszcze poczekamy. Po pierwszej,1,5-kilometrowej części inwestycji powstać ma drugi, nieco dłuższy odcinek linii, łączący ulicę Kossaka z rondem Grunwaldzkim. Ale to już raczej będzie melodia czwartej dekady XXI wieku. Swoją drogą, ciekawe, w jakie cudeńka wyposażone będą wtedy tramwaje. Może rzeczywiście na podróże po większości dzielnic Bydgoszczy nie będzie się wtedy opłacało wsiadać do prywatnego samochodu?

