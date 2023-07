To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" po weekendzie. Halit chce zniszczyć Yildiz i odebrać jej dziecko! KP

Yildiz i Halit stają na ścieżce wojennej. Czy biznesmen odbierze ukochanej syna? Ich ślub staje się jedną wielką tragedią. To i inne wydarzenia czekają widzów serialu "Zakazany owoc" w odcinkach po weekendzie.

Ślub Yildiz i Halita staje się jedną wielką tragedią. Zamiast trzech panien młodych, w bieli stają przed Halitem trzy kobiety - Yildiz, Sahika i Ender. To właśnie ostatnia z nich zostaje żoną żądnego zemsty Halita, który myśli, że Yildiz go zdradza. To nie koniec intryg biznesmena. Czy mężczyzna poprzestanie na zemście?