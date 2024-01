To wydarzy się w serialu Akacjowa 38 w dalszej części stycznia. Tragiczna śmierć Manueli i Germana

Zobacz wideo: Akacjowa 38 odcinek 276. Pablo zdradza Leonor sekretny plan Germana i Manueli. Słyszy to Ursula!

Hiszpański serial podbił serca Polaków

Akacjowa 38 w styczniu 2024

W Turcji nakręcono aż sześć sezonów serialu "Zakazany owoc", ale widzowie w Polsce są obecnie świadkami piątej części uwielbianej telenoweli. To oznacza, że coraz bardziej zbliżamy się do finału…

Nowe odcinki Akacjowej 38

Co jeszcze nas czeka w styczniowych odcinkach Akacjowej 38? Mauro oskarży Cayetanę odpowiada za śmierć Germana i Manueli. Cayetana zaczyna podejrzewać, że German obmyślił intrygę, by to ona trafiła do więzienia posądzona o zabójstwo jego i Manueli.

Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w dniach 10-20 stycznia. Już w tym tygodniu będziemy świadkami wielkiej tragedii w serialu Akacjowa 38. Szczegóły prezentujemy w galerii poniżej.