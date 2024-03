To wydarzy się w serialu Akacjowa 38 przed Wielkanocą. W kościele wybuchnie bomba! Wielu rannych JK

Druga połowa marca w serialu Akacjowa 38 zapowiada się niezwykle ciekawie.Przejdź dalej i zobacz, co jeszcze wydarzy się w hiszpańskiej telenoweli >>> materiały prasowe TVP Zobacz galerię (10 zdjęć)

Po tym, jak Cayetana dowiedziała się, że to Fabiana jest jej prawdziwą matką, emocje na Akacjowej wcale nie opadły. Najbliższe odcinki również przyniosą nieoczekiwane rozstrzygnięcia. Trwają przygotowania do ślubu Trini i Ramona, podczas którego dojdzie do wielkiej tragedii. W kościele wybuchnie bomba, wiele osób zostanie rannych. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w "Akacjowej 38" przed świętami wielkanocnymi.