To wydarzy się w serialu Akacjowa 38 po weekendzie. Królowa przyjedzie na Akacjową! [12.02.24 r.] JK

Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w dniach 12-24 lutego.

Wiemy już, co wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" w dalszej części lutego. Mauro informuje Teresę, że to ona jest prawdziwą Cayetaną. Na Akacjowej trwają przygotowania przed przyjazdem królowej. Co jeszcze wydarzy się hiszpańskiej produkcji? Mamy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane po weekendzie.