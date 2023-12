To wydarzy się w pierwszej połowie grudnia w serialu Akacjowa 38. Cayetana śledzi Manuelę i Germana JK

W Polsce przybywa fanów serialu "Akacjowa 38", który można oglądać od poniedziałku do soboty na antenie TVP 2. Grudniowe odcinki hiszpańskiej telenoweli zapowiadają się bardzo ciekawie. Cayetana rozkaże Gubernowi, by śledził Manuelę i Germana, a niedługo później kobieta zostanie ugodzona przez kogoś nożem. German domyśla się, kto mógł stać za tym atakiem. Wiemy, co jeszcze wydarzy się w "Akacjowej 38" w pierwszej połowie grudnia. Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków uwielbianej produkcji.