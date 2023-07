To się wydarzy w serialu Zakazany Owoc w tym tygodniu. Halit żyje i planuje zemstę?

Związek Cagataya i Yildiz staje się coraz bardziej poważny. To nie podoba się jego matce, która prosi Sahikę, aby uwiodła syna. Tymczasem ona, Ender i Yildiz mają duże kłopoty. Ktoś szantażuje ich. Ender podejrzewa, że to Halit żyje i planuje na nich zemstę!Zobacz, co jeszcze wydarzy się w odcinkach serialu "Zakazany owoc" po weekendzie. Szczegóły na kolejnych slajdach naszej galerii >>>

Zakazany owoc / kadr